Переболевший коронавирусом Соояэр: в больнице от русских я слышал, что им никто не говорил о пользе вакцинации

Соояэр вакцинирован двумя дозами и считает, что именно это спасло его от еще более тяжелого течения болезни. ”Если говорить об этих невакцинированных людях в больнице, то их состояние было очень плохим”, — сказал политик.

”Ночью, до больницы, у меня сильно заболело в груди. Мне стало трудно дышать, я подумал, неужели это конец?” — рассказывает он.

Соояэр говорит, что должен был вызвать скорую еще раньше, как и советовал семейный врач, но решил поиграть в героя. Период болезни научил его тому, что не всегда надо бороться. Если ты борешься с болезнью, то защитные механизмы могут не сработать, так как иммунная система начинает бороться с болезнью только когда человек позволяет телу себе помочь, считает мужчина.

В больнице Соояэр видел невакцинироанных людей с поражением легких в 80-90%. ”Я удивлялся, как они еще живы?”

Он отмечает, что люди живут в разном инфополе. По его словам, в больнице было много русскоязычных людей, от которых он слышал, что им никто не говорил, что нужно вакцинироваться.

Сначала Соояэр думал, что заболел на работе в Рийгикогу, поскольку член комиссии, в которой он состоит, также болел коронавирусом. Но оказалось, что вирус политики подхватил в театре.

Сооэяр подчеркивает, что вакцинированные переносят болезнь легче. ”Если ты не вакцинирован, то все может пойти очень плохо и ты можешь провести в больнице не один месяц”, — заключил он.