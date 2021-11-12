Яани: миграционный кризис уже у нас на заднем дворе, мы должны быть к нему готовы

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, Эстония также должна быть готова к давлению мигрантов на своих границах: "Это в основном происходит у нас на заднем дворе. Мы должны это учитывать, мы должны быть готовы к этому. И мы предприняли реальные действия, чтобы быть действительно готовыми", - заявил Яани в интервью Эстонскому телевидению.

Комментируя события в Польше, границы которой атакуют мигранты, Яани сказал, что пора называть вещи своими именами: это не гибридная атака, а самое настоящее нападение.

"Нам больше не нужно говорить о гибридной атаке. Что там еще гибридного? Никто больше этого не скрывает, ни Александр Лукашенко, ни Беларусь. Это прямая атака с целью дестабилизировать Польшу, Европейский союз в целом, отношения между соседями и союзниками", - подчеркнул министр внутренних дел.

Кристиан Яани также заверил, что внешняя граница Эстонии очень хорошо охраняется.