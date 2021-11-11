Правительство договорилось о создании фонда компенсации ущерба от вакцинации

”Вечером в кабинете министров мы практически договорились о том, что Фонд компенсации ущерба от вакцинации будет создан. Министр здоровья и труда все еще прорабатывает детали, мы поможем ему с министром юстиции, если это необходимо", — сказала Кейт Пентус-Розиманнус, отметив, что проработанное по данному вопросу решение должно поступить в правительство в течение нескольких недель.

Ранее премьер-министр Кая Каллас раскритиковала предложение Центристской партии о создании фонда компенсаций ущерба от вакцинации: "Создание отдельного фонда дало бы многим неверный сигнал, будто бы с вакцинами связан масштабный ущерб", — заявила она.

Это заявление вызвало гневную реакцию депутата-центриста Андрея Коробейника, по словам которого, министр здоровья и труда Танель Кийк на следующей неделе повторно внесет данное предложение на рассмотрение правительства, передает RusERR. За премьер-министра в свою очередь вступился ее однопартиец реформист Юрген Лиги — по его мнению, министр Кийк должен заняться созданием такой системы страхования пациентов, которая компенсировала бы ущерб от побочного действия любых лекарств, а не только вакцины от коронавируса.

"Мы не можем выделять одно лекарство, тем самым создавая впечатление, якобы вакцинация вредна, а правительство ее навязывает, и что вакцинация — это нечто, за что правительство должно еще и приплачивать", — пояснил в интервью "Актуальной камере" Лиги.