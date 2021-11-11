ВИДЕО | Танель Кийк о компенсации ущерба от вакцин и страховании пациентов: одно другому мешать не должно

Партнеры по коалиции подтвердил, что отдельного фонда компенсации ущерба от вакцин не будет. Его объединят вместе с законопроектом о страховании пациентов.

По словам Кийка, основные обсуждения по этой теме еще предстоят.

Законопроект о страховании пациентов уже несколько лет зрел в Министерстве социальных дел. В 2019 году он не прошел согласование, но Кийк подчеркнул, что его хотят согласовать пока правительство еще находится в текущем составе.

Сейчас также активно обсуждается тема компенсации ущерба от вакцин. По его словам, она будет добавлена в повестку дня и важно двигаться в таком направлении, чтобы одно другому не мешало.

Несмотря на то, что тема не терпит отлагательств, но по этой теме все равно необходимо провести дебаты, в том числе и на уровне парламента.