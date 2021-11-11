Новости Эстонии
11.11.2021, 14:56

Обвиняемый в антигосударственной деятельности Сергей Середенко предстанет перед судом через четыре недели

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Foto: Andres Putting
Задержанный в начале марта 58-летний юрист Сергей Середенко обвиняется в отношениях, направленных против Эстонского государства.

В чем именно заключается обвинение, Госпрокуратура так и не раскрыла. Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу лишь сказал, что Середенко задержали из-за контактов с российскими спецслужбами.

Середенко находится под арестом начиная с начала марта, а судебные разбирательства по этому делу начнутся 8 декабря. Всего запланировано 14 заседаний, последнее в конце марта следующего года. Судебное производство объявлено закрытым.

Согласно параграфу обвинения, если Середенко признают виновным, то он может получить до 6 лет тюремного заключения.

Сергей Середенко является юристом и членом не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Он имеет гражданство Эстонии и перед задержанием работал дворником в гимназии Маарду.

Более подробно о Середенко Delfi писал в конце марта.

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