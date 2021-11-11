Спортклубы в отчаянии: Кая Каллас, нам нужна помощь!

Клубы отмечают, что с начала пандемии были закрыты в общей сложности 137 дней, а остальное время работали в условиях жестких ограничений. Ограничения настолько повлияли на посещаемость, что помочь выбраться из ямы поможет только прямая поддержка правительства.

Например, в Латвии спортивным клубам выплачивается компенсация в размере 25 евро на каждый арендованный квадратный метр. Подобные меры внедрены и в других странах. Спортивные клубы помогают поддерживать здоровье людей, но в сложившихся условиях это становится практически невозможно. Некоторые клубы уже закрылись, сократили работников. тренеры не могут ждать, когда ситуация нормализуется. Все, что можно было оптимизировать, за эти 1,5 года уже было оптимизировано. Кроме этого сильно выросли расходы на коммунальные услуги.

Отмечается, что риск заболеть в фитнес-клубе невелик, что подтверждено и международными исследованиями. Как правило, на тренировку приходят здоровые люди, которые хорошо себя чувствуют; люди тренируются на достаточном расстоянии от других; вентиляция в клубах намного лучше, чем в офисах, магазинах и общественном транспорте.

По предварительной оценке клубов, размер поддержки должен составить как минимум 30 млн евро.