Ель для Ратушной площади в этот раз нашли за пределами Таллинна

Рождественская ель будет доставлена и установлена на Ратушной площади 18 ноября. После этого начнется украшение дерева, а также подготовка к открытию рождественского рынка. Рождественский рынок будет открыт в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской ели будет зажжена первая свеча Адвента.

”Всего было сделано около двух десятков предложений. Самым подходящим деревом оказалась красивая и пышная ель, растущая в волости Куусалу. При принятии решения учитывалась внешность ели, ее цена, а также насколько далеко она находится от Таллинна”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели уже в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября.

При поиске рождественской ёлки управа района Кесклинн обращала внимание на то, что она должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Последние три года ель для Ратушной площади находили в Таллинне.

Управа района Кесклинн провела в Facebook игру, в ходе которой можно было предложить свои варианты, откуда в этом году будет доставлена рождественская елка. Поступило более 150 ответов. Из них около трети были правильными. Среди всех правильно ответивших будут разыграны три комплекта елочных игрушек.