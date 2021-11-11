Водитель повредил свой автомобиль, но помог остановить пьяного за рулем

События начали разворачиваться в волости Сауэ, где водитель в состоянии алкогольного опьянения едва не стал виновником лобового столкновения, однако второй участник сумел, благодаря быстрой реакции, отклониться на обочину, а Citroën пьяного водителя умчался в направлении Хюэру.

Водитель ехавшего следом Mercedes-Benz пустился в погоню за совершающим опасные маневры водителем, одновременно позвонив в полицию. Пьяный водитель свернул на грунтовую дорогу, где оба находившиеся в автомобиле мужчины покинули его. Информация была передана полиции, однако уже спустя пять минут пьяный водитель вернулся в автомобиль и поехал в направлении Лаагри.

Водитель Mercedes-Benz отправился за ним, и на высокой скорости его автомобиль на подъеме его автомобиль задел днищем дорожное полотно и получил повреждения. Полиция в скором времени задержала нарушителя и позднее связалась с добровольным помощником, чтобы выразить ему благодарность и сообщить, что у водителя Citroën зафиксировано опьянение 3 промилле.

”Мы присоединяемся к полиции и благодарим неравнодушного водителя за помощь в устранении опасности с эстонских дорог. Это хороший пример гражданской инициативы. Водитель решительно действовал, чтобы остановить опасного человека. К счастью, автомобиль нашего клиента не получил сильных повреждений — сумма ущерба составила чуть более 1000 евро. Собственную ответственность по договору клиенту оплачивать не пришлось”, — сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.