4 евро в месяц спасут Юри Ратаса с зарплатой в 6800 евро от бедности? Что не так с пособием правительства на электроэнергию

Да, малообеспеченным семьям выделили деньги на компенсацию повышения цен на электроэнергию, чем они могут наслаждаться до конца марта, но что будет потом? Как написал Ратас, надо думать о других возможностях того, как понизить ежедневный расход электроэнергии.

Естественно, для него да и для многих других, кто нормально справляется, нет большой разницы, будет ли правительство платить до конца марта за них 4, 6 или даже 10 евро. Они справятся и без этого, а в итоге действительно бедный человек останется без помощи, так как она направлена тем, у кого и так все хорошо и кто ее не особо почувствует.

"От всего сердца благодарю всех, кто помог этому случиться. Также желаю мудрости и единодушия, чтобы воплощать и другие возможности, которые понизят наши ежедневные траты", — написал спикер Рийгикогу рядом со своим счетом за электричество.

Председатель Центристской партии радостно показал свой счет за электричество в соцсетях. Как выяснилось, что Ратасу, которого правительство считает на краю бедности из-за повышения цен на электричество, государство выплатило пособие в 4 евро и 3 цента, благодаря чему его счет за электроэнергию был не 12, а 7,31 евро.

Этой компенсацией жители Эстонии могли насладиться уже сейчас, посмотрев счет за электричество за октябрь. Да, все — в том числе и спикер Рийгикогу Юри Ратас , который получает основную зарплату в 6768 евро 36 цента каждый месяц.

Но это еще не все. Правительство посчитало, что и остальное население страны нельзя оставить без поддержки. Поэтому 88 млн евро направлено на то, чтобы оплатить половину платы за сетевое обслуживание в счетах за электричество для всех эстоноземельцев до конца марта.

Менее трети этой суммы, 37 млн евро, направлено на пособие для малозащищенных семей, которым будут компенсировать повышение цен на электроэнергию вплоть до марта. Правительство считает, что так 70 000 самых бедных семей в Эстонии смогут держать под контролем счета за электричество. Несомненно, это необходимое пособие, направленное в правильное русло.

А что, если следующей осенью цены на электроэнергию вновь взлетят — правительство снова раскошелится как минимум на 100 млн евро? По всей видимости, так и будет, так как раздаваемые правительство деньги не могут ни уменьшить счета в длинной перспективе, ни решить проблемы нуждающихся в помощи.

По сути единственная возможность для снижения счетов за электроэнергию и отопление в длительной перспективе — это реновация жилых помещений и утепление домов. На это правительство выделяет пособия. Раздающий их KredEx говорит, что в ближайшем будущем на реновацию квартирных домов планируется выделить 50–60 млн евро в год. Квартирным товариществам и самоуправлениям в самых малозащищенных регионах Эстонии будет оплачено до 50% расходов на реновацию.

Однако прошлые года показали одну проблему с этим: в самых бедных регионах люди не могут использовать данные пособия, потому что у них нет денег на покрытие второй половины расходов на реновацию. Банки также не выдают кредиты в волостях, где недвижимость малоликвидная, и хотя KredEx сам выдает кредиты на недостающую сумму, но людям неоткуда взять деньги на кредитную доплату к своим коммунальным счетам.

Поэтому в домах по-прежнему холодно, а коммунальные счета высокие, несмотря на поддержку государства. Следующей осенью история повторится, так как денег на реновацию нет.

Представим, если бы правительство оставило 88 млн евро, которое разделили на всех на покрытие платы за сетевое обслуживание, и распределила эти деньги более разумно. Эту сумму можно было бы направить на пособие по реновации квартирных домов на следующий год, и в самых бедных регионах покрыть даже до 100% стоимости реновации. Самоуправления могли бы найти самые проблемные дома, чьи счета за электричество и отопление можно на долгое время уменьшить, чтобы расходы людей не увеличились на на один цент.

Подобная мера реально бы сократила как бедность, так и необходимость в следующем году вновь находить миллионы евро, чтобы выбросить их на ветер.

Там, где нельзя использовать пособие по реновации дома, KredEx предлагает и предназначенные для частных домов пособия. Этих 88 млн евро хватило бы и на такую поддержку. Или же можно было бы изменить жилищное пособие KredEx. Эта мера помогает многодетным семьям приобрести новое или лучшее жилье, что может быть самым быстрым путем для снижения счетов.

Как сообщил Департамент статистики в понедельник, в 2020 году хуже всего дела шли у семей, которые обеспечивает родитель одиночка — по сравнению с 2019 года доля родителей-одиночек, проживающих в сравнительной бедности, выросла на целых 10%.

Такой ход вещей не должно допускать ни одно правительство. Этим семьям не поможет, если они получат наравне с Юри Ратасом 4 евро в меяц. Этим семьям, особенно если в них растут дети, поможет, если они смогли бы льготно отремонтировать свои дома или перебраться в жилье с новыми условиями, где счета за электричество остаются низкими на протяжении долгого времени.