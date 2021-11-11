11.11.2021, 07:40
Юри Ратас отправился в Венгрию(11)
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня и завтра спикер Рийгикогу Юри Ратас пребывает с официальным визитом в Венгрии. Спикера сопровождает председатель депутатской группы по парламентским связям с Венгрией Анти Пооламетс.
Спикер Рийгикогу начнет визит в почетном консульстве Эстонии, в университете им. Лоранда Этвёша, где встретится с руководителем финско-угорской кафедры и почетным консулом Андресом Берецки. После этого пройдут встречи с министром юстиции Юдит Варгой и председателем венгерской парламентской группы дружбы с Эстонией Аттилой Тильки. Помимо этого, спикер Рийгикогу посетит центр планирования городской среды и ознакомится с проектом ”Liget Budapest”.
Завтра Ратас встретится с председателем парламента Венгрии Ласло Кёвером и ознакомится с работой парламента. После этого спикер Рийгикогу посетит президента Венгрии Яноша Адера.