Юри Ратас отправился в Венгрию

Спикер Рийгикогу начнет визит в почетном консульстве Эстонии, в университете им. Лоранда Этвёша, где встретится с руководителем финско-угорской кафедры и почетным консулом Андресом Берецки. После этого пройдут встречи с министром юстиции Юдит Варгой и председателем венгерской парламентской группы дружбы с Эстонией Аттилой Тильки. Помимо этого, спикер Рийгикогу посетит центр планирования городской среды и ознакомится с проектом ”Liget Budapest”.