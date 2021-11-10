ЧП и криминал
10.11.2021, 21:13

Приговор вступил в силу: лидер кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич проведет в тюрьме 12 лет и будет выслан из Эстонии

 
Vjatšeslav Gulevitš
Vjatšeslav Gulevitš
Foto: Ilmar Saabas
Приговор членам так называемой кемеровской преступной группировки вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы адвокатов обвиняемых. Лидер группировки Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский, получил 12 лет тюремного заключения.

"В производство была принята только кассационная жалоба прокурора. Она касается вопросов конфискации имущества и оправдания Роберта Грибовского. В случае Грибовского в уездном суде не стали рассматривать как доказательство перевод протокола о слежке, поскольку его составил один переводчик, а подписал другой. Госсуд теперь рассмотрит, можно ли эти доказательства использовать при решении уголовных дел", — сообщил порталу rus.err.ee пресс-секретарь Госсуда Арно Пыдер.

В июне Таллиннский окружной суд существенно ужесточил сроки тюремного заключения для лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, и других участников группировки.

В частности, суд аннулировал приговор о восьмилетнем лишении свободы 59-летнего гражданина России Гулевича и вынес ему новый приговор — 12 лет тюрьмы за создание организованной преступной группировки и за руководство ею.

Окружной суд дополнил список наказаний Гулевичу решением о высылке его из Эстонии с запретом на въезд в страну в течение 10 лет. Эта мера будет применена к нему после отбытия основного наказания.

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