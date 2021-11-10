В Финляндии составили список самых богатых людей

На втором месте другой основатель Supercell, исполнительный директор компании Илкка Паананен с доходом в 86,7 млн евро.

Третью строчку в списке самых богатых людей Финляндии занимает наследник компании по изготовлению лифтов Kone, крупный акционер компании Cargotec Хейкки Херлин. Его доходы в прошлом году составили 28,3 млн евро.

Около 2300 человек обратились к налоговой службы с просьбой исключить их налоговые данные из публичного списка.