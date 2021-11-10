10.11.2021, 18:52
В Финляндии составили список самых богатых людей(2)
Foto: Argo Ingver
Налоговая администрация Финляндии опубликовала данные о налогах физических лиц и компаний за прошлый год. Список людей с самыми большими доходами возглавляет основатель разработчика мобильных игр Supercell Микко Кодисоя. Его облагаемые налогами доходы в прошлом году составили 93,5 млн евро, сообщает YLE.
На втором месте другой основатель Supercell, исполнительный директор компании Илкка Паананен с доходом в 86,7 млн евро.
Третью строчку в списке самых богатых людей Финляндии занимает наследник компании по изготовлению лифтов Kone, крупный акционер компании Cargotec Хейкки Херлин. Его доходы в прошлом году составили 28,3 млн евро.
Около 2300 человек обратились к налоговой службы с просьбой исключить их налоговые данные из публичного списка.