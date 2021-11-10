ВИДЕО | "Тенденция снижения заражения была сверх ожидания быстрой". Департамент здоровья не советует вводить локдаун

"Естественно, сейчас еще не все хорошо и в больницах крайне серьезная ситуация", — оценила Хярма ситуацию с коронавирусом в стране.

По ее словам, тенденция снижения заражения дает надежду, что на следующей неделе начнет снижаться и необходимость в госпитализации. Если подобное снижение продолжится, то через 6-7 недель можно будет восстановить плановое лечение, отметила Хярма.

Согласно текущим подсчетам, нагрузка больниц станет меньше, когда число нуждающихся в госпитализации будет снижаться на 100 человек в день.

"Тенденция снижения заражения была сверх ожидания быстрой", — отметила Хярма и добавила, что раньше еще не было такого, чтобы после введения ограничений заражение менялось всего за две недели.

Поэтому Департамент здоровья не советует правительству жесткий пакет мер, который рассматривался на прошлой неделе. Причина заключается в том, что действующие ограничения работают, пояснила Хярма.

Чтобы ситуация продолжила улучшаться, она посоветовала отложить все запланированные на декабрь празднества, носить маски и вакцинироваться, в том числе и третьими дозами.