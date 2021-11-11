Проект закона о госбюджете на следующий год направили на второе чтение: какие поправки внесены?

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что поддержку получили два из 45 предложений о поправках, представленных членами Рийгикогу и фракциями.

”В сводном предложении финансовой комиссии мы уточним бюджет на выполнение планов, заложенных в программе деятельности правительства. Например, в сфере, подотчетной Министерству культуры, изменения связаны с ростом зарплат и уточнением пособий на инвестиции. В сфере, подотчетной Министерству по делам сельской жизни, будет уточнено распределение средств Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей пищевой промышленности. В сфере, подотчетной Министерству социальных дел, будут уточнены средства, выделенные на достижение результатов в приоритетных областях для учителей, социальных работников, работников, предоставляющих услуги опеки, и работников сферы здравоохранения. Также средства будут направлены на расходы, связанные с деятельностью среды по информированию о вакцинации от COVID-19, которая поможет поддерживать и улучшать здоровье. Уточнено распределение расходов по видам деятельности, которые помогут выполнить цели ориентированной на людей программы здравоохранения”, — пояснил Сависаар.

”Также нашло поддержку предложение повысить на два миллиона евро сумму, выделенную на зарплаты членов экипажей судов, чтобы избежать волны сокращений в числе людей, работающих на основании трудового договора о работе в море, а также для того, чтобы помочь обеспечить товарообмен и туризм”, — отметил Сависаар.

”Некоторые поправки еще находятся на обсуждении комиссии, и в ходе третьего чтения есть возможность внести дополнительные поправки в законопроект”, — отметил Сависаар.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, представители коалиции не поддержали большинством голосов предложения о поправках, которые стоило бы внести в сложившейся напряженной экономической ситуации.