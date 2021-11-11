Проект закона о госбюджете на следующий год направили на второе чтение: какие поправки внесены?(1)
Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что поддержку получили два из 45 предложений о поправках, представленных членами Рийгикогу и фракциями.
”В сводном предложении финансовой комиссии мы уточним бюджет на выполнение планов, заложенных в программе деятельности правительства. Например, в сфере, подотчетной Министерству культуры, изменения связаны с ростом зарплат и уточнением пособий на инвестиции. В сфере, подотчетной Министерству по делам сельской жизни, будет уточнено распределение средств Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей пищевой промышленности. В сфере, подотчетной Министерству социальных дел, будут уточнены средства, выделенные на достижение результатов в приоритетных областях для учителей, социальных работников, работников, предоставляющих услуги опеки, и работников сферы здравоохранения. Также средства будут направлены на расходы, связанные с деятельностью среды по информированию о вакцинации от COVID-19, которая поможет поддерживать и улучшать здоровье. Уточнено распределение расходов по видам деятельности, которые помогут выполнить цели ориентированной на людей программы здравоохранения”, — пояснил Сависаар.
”Также нашло поддержку предложение повысить на два миллиона евро сумму, выделенную на зарплаты членов экипажей судов, чтобы избежать волны сокращений в числе людей, работающих на основании трудового договора о работе в море, а также для того, чтобы помочь обеспечить товарообмен и туризм”, — отметил Сависаар.
”Некоторые поправки еще находятся на обсуждении комиссии, и в ходе третьего чтения есть возможность внести дополнительные поправки в законопроект”, — отметил Сависаар.
По словам заместителя председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, представители коалиции не поддержали большинством голосов предложения о поправках, которые стоило бы внести в сложившейся напряженной экономической ситуации.
”Мы ожидали, что дополнительные средства в бюджете, появившиеся ввиду перевода второй ступени пенсионного страхования на добровольную основу, будут уже в следующем году применены для внеочередного повышения пенсий и для освобождения средней пенсии от подоходного налога. Коалиция не поддержала эти предложения”, — сказал Кокк.
”За последние месяцы мы столкнулись с резким повышением цен на газ и электричество, из-за чего входные цены для предприятий выросли в несколько раз, а также резко выросли расходы на содержание домов для домашних потребителей. К сожалению, коалиция не поддержала предложение снизить налог с оборота на электричество, газ и отопление с 20 % до 9 % в период резкого роста цен на энергию”, — сказал Кокк.
”В случае с этими предложениями, источники покрытия не были приемлемыми и не способствовали достижению поставленных в бюджете целей”, — сказал председатель финансовой комиссии.
Согласно инициированному правительством проекту Закона о государственном бюджете на 2022 год (464 SE), доходы в государственный бюджет в следующем году составят 13,13 миллиарда евро, а расходы — 13,64 миллиарда. Объем инвестиций составит 716 миллионов евро. Объем расходов превышает доходы, но структурная позиция улучшилась по сравнению с предыдущим годом и стратегией государственного бюджета на 2022–2025 гг. Расходы на оборону составят 2,3 % ВВП. Расходы на научную и исследовательскую деятельность составят 1 % ВВП.