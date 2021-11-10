Три ученика столичных школ подали в суд из-за дистанционного обучения

Детей в суде представляют их родители. Речь идет об учениках Таллиннской гимназии Кристийне и Таллиннской Ныммеской гимназии. Руководители этих гимназий ситуацию не комментируют.

Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла сказал Delfi, что решение должен принять суд. ”Конечно, мы пойдем в суд, будем защищать свою позицию и аргументируем, почему эти решения были приняты”, — отметил он.

”Думаю, что в этом процессе у каждого своя правда: у родителей, чиновников, директоров школ. Суд также в сложном положении”, — добавил Паюла.