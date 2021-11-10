Новый порядок назначения алиментов: законопроект направлен на первое чтение(2)
Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон сообщил, что в настоящий момент многие родители, обязанные платить алименты, невольно превратились в должников, так как выплата минимальных алиментов стала им не по силам. Более сложным стал и процесс решения в суде связанных с алиментами споров. Установление четких критериев поможет упростить и ускорить работу судов.
”При назначении алиментов в первую очередь следует исходить из интересов детей. Безусловно, не в их интересах ситуация, когда родитель не в состоянии платить алименты и это становится поводом для новых конфликтов, — сказал Юргенсон. — Наша цель — сократить число споров и сделать так, чтобы родители самостоятельно могли решить свои разногласия. Согласно законопроекту, при формировании размера алиментов необходимо исходить из реальных потребностей ребенка, возможностей родителя и времени, которое родитель проводит с ребенком. Также необходимо учитывать, сколько детей находится на иждивении у родителя, кому платятся пособия на ребенка и пособия многодетным семьям”.
По словам члена комиссии Тармо Круузимяэ, при производстве по законопроекту важно выяснить, был ли достигнут подходящий всем компромисс.
”В этом году минимальный размер алиментов составляет 292 евро в месяц на одного ребенка. Так как алименты привязаны к размеру минимальной заработной платы, они будут расти с каждым годом, — сказал Круузимяэ. — Согласно законопроекту, базовая сумма для назначения алиментов составит 200 евро, к которым ежегодно будет добавляться 3 % от средней брутто-зарплаты за прошлый год. Если семейные пособия поступают второму родителю, то половина суммы пособий вычитается из суммы алиментов. Суд имеет право увеличить или уменьшить размер алиментов, исходя из разницы в доходах родителей и учитывая потребности ребенка. Я хочу убедиться, что предложенное в законопроекте решение устроит все стороны”.
Участники заседания отметили, что на этапе составления законопроекта к работе были привлечены самые разные учреждения и организации, и проект менялся в соответствии с представленными ими мнениями. На этапе согласования в законопроект было добавлено исключение, согласно которому во время прохождения военной службы алименты нет обязанности платить алименты, так как ребенок получает детское пособие военнослужащего, проходящего срочную или альтернативную службу. Также добавлено переходное положение, согласно которому алименты, привязанные к размеру минимальной заработной платы, будут заморожены на текущем уровне и не будут расти с увеличением размера минимальной заработной платы.
В заседании приняли участие министр юстиции Марис Лаури, руководитель службы частного права отдела правовой политики Министерства юстиции Вайке Муруметс и советник Андра Олм.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о семье и, в связи с этим, в другие законы (474 SE), пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 16 ноября. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта.