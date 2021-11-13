Ау, Таллинн! У нас самый сегрегированный город Европы: есть районы для бедных и богатых, русских и эстонцев — как так получилось?

— В Эстонии сегрегация по месту жительства сильно связана с советским временем и системой раздачи квартир. Приезжих некуда было заселять, так как после войны был большой недостаток жилплощадей. Поэтому новые квартиры выдавали именно приезжим. Так как двуязычная школьная система и русскоязычная инфраструктура сохранилась в этих районах до сих пор, это одна из причин, почему уровень сегрегации не изменился”.

”Сегрегация тесно связана с местом жительства человека. Различные исследования доказывают, что окрестность возле дома крайне важна. Именно там люди совершают свои повседневные дела и там происходит большая часть их социального взаимодействия, — говорит Кади Калм в интервью RusDelfi.

Для них строили новые районы (Ласнамяэ, Хааберсти), где приезжим выдавали квартиры. При этом они не интегрировались в эстонское общество. Для людей создавали вокруг всю необходимую инфраструктуру — садики, школы, заводы. В это же время эстонцы оставались жить в ”старых” домах в других районах.

Все началось в Советском союзе. В диссертации ” Этническая сегрегация по месту жительства и интеграция русскоязычного населения Эстонии ” (2018) Кади Калм ( Тартуский университет ) описывает начало проблемы следующим образом. После Второй мировой войны в Эстонии увеличивается количество русскоязычного населения. Люди переезжают из России, Беларуси, Украины и других стран СССР.

О росте сегрегации уже несколько лет напоминает профессор Тартуского университета, один из лучших географов Европы Тийт Таммару . В соавторстве с европейскими коллегами они написали доклад на тему ”Социально-экономическая сегрегация в столицах Европы. Восток встречает Запад” . ”В 1989 году каждый третий русскоговорящий жил в Ласнамяэ (33%), в 2017 году — 44%. В то же время в Ласнамяэ число русскоговорящих выросло: с 64% до 75%”, — говорит Таммару.

В Таллинне примерно равное количество русскоговорящих и эстоноговорящих. По статистике за 2021 год, для 49,5% жителей города родной язык эстонский, для 44,1% — русский. Поэтому было бы логично предположить, что в одном подьезде на 10 квартир — 6 эстонцев и 4 русских. Однако ситуация намного отличается.

В мире нет стран, где люди разных национальностей не объединялись бы в группы. В целом, показатели колеблются от 20 до 70. Однако наши соседи с сегрегацией справляются лучше. В Риге индекс неравенства равен 25, в Вильнюсе — 31. Даже в Стокгольме, в столице Швеции, принимающей тысячи беженцев, ситуация лучше — там индекс неравенства равен 40. Таллинн — на втором месте в Европе после Мадрида. Отставание минимальное.

В Таллинне в 1989 году этот индекс был равен 31. В 2019 — 44. То есть, чтобы соблюсти полное этническое равенство, почти каждому второму жителю Таллинна нужно переехать в другой район. Самые большие изменения произошли с 1989 по 2011 год. В 2011–2019 гг индекс неравенства оставался примерно на одном уровне.

Сегрегацию измеряют разными индексами. Один из самых популярных — index of dissimilarity, или индекс неравенства. Он рассчитывается от 0 (хорошо) до 100 (плохо). Если индекс равен нулю, то в каждом районе проживает пропорционально равное количество людей разных национальностей.

Советский Союз развалился в 1991 году. Прошло уже 30 лет. Эстония вступила в Евросоюз, наступила демократия, в банках можно взять кредит и купить квартиру по объявлению в интернете. Но сегрегация лишь увеличилась, отмечают эксперты.

В народе принято считать, что Ласнамяэ, Мустамяэ и Хааберсти — это советские районы, там много хрущевок. Сюда же можно приписать микрорайоны в Пыхья-Таллинне (Ситси, Штромка). А в Пирита и Нымме, наоборот, почти везде частные дома. Профессор Таммару делит город на три части: город (розовый), район панельных домов (голубой) и пригород (фиолетовый).

В современное время к этнической сегрегации добавилась социально-экономическая. Теперь районы делятся не только по признаку "русские-эстонцы", но и по финансовому положению — "бедный-богатый". Как правило, улучшение социального статуса приводит к внутренней миграции, или, проще говоря, к переезду в квартиру или дом побольше. В этом плане между русскими и эстонцами различий нет. "Эстоноговорящие и русскоговорящие переезжают из старых домов в новые", — подчеркивает Калм.

Переезд в тот или иной район не всегда происходит добровольно, пишет профессор. Некоторые переезжают из центра города в спальный район из-за финансового положения. Если раньше спальные районы были в социально-экономическом плане смешанными, то сейчас они становятся все более русскоязычными, и возможности для общения между людьми разных национальностей уменьшаются. Кроме того, Таммару отмечает очень небольшое количество смешанных браков.

Если посмотреть на карту переездов русских и эстонцев, то сразу бросается в глаза выбор района. Русскоязычные чаще переезжают в т.н. русские части города. Эстонцы более мобильны в выборе района для проживания. Русскоязычные скорее переедут в ближайший микрорайон, так как вокруг — привычная социальная среда: садики, школы, магазины, почта, знакомые люди. В Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ намного легче встретить русскоязычного работника аптеки или швею, чем в центре города или Кристийне.

Второй район, где увеличивается процент русскоговорящих — Пирита, отмечает профессор. ”Во времена СССР каждый десятый русскоязычный проживал в Пирита, теперь — каждый четвертый. Это значит, что более богатые семьи переезжают из Ласнамяэ, как правило, в частные дома, но остаются в той же части города — в Пирита или Мууга”.

Магистрат Тартуского университета Калью Кратович связывает рост сегрегации с экономическим сдвигом. По ее словам, раньше Таллинн был разделен по этническому принципу. В Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ проживали преимущественно русские, в Пирита и Нымме — эстонцы. После развала СССР и перехода от плановой экономики к капитализму в столице Эстонии появился еще один тип сегрегации — социально-экономический, то есть разделение по должностям — "начальник-подчиненный". В работе ”Социально-экономическая и этническая сегрегация в Таллинне в период 1989-2011” Калью Кратович приводит показательную статистику, которая доказывает, что в "панельках" сейчас живет все больше людей с низким достатком.

В 1989 году в панельных районах проживало 48,7 % людей с низким социально-экономическим статусом, 24,2% — со средним и 27,1% — с высоким. В 2011 году в тех же советских кварталах 52,2% населения имело низкий достаток, 23,7% — средний, 24,1% — высокий. За 22 года панельные районы покинули горожане из средней и высокой социально-экономической группы, при этом количество людей с меньшей зарплатой только увеличилось. Важно отметить, что уезжают именно те, кто начал зарабатывать больше и продвигается по карьерной лестнице.

Вице-президент Союза архитекторов Эстонии Андро Мянд подчеркивает влияние цен на недвижимость. ”Людям с небольшим достатком все сложнее выходить на рынок недвижимости, и они концентрируются в районах с более низкими ценами и старым жилым фондом. Прежде всего, это Ласнамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ", — пояснил Мянд.

Он считает, что было бы эффективным не концентрировать нуждающихся в социальной помощи людей на одной территории, как сегодня, увы, происходит — в том числе связи с тем, что социальные дома строятся преимущественно в Ласнамяэ. Можно было бы перенять опыт Хельсинки, где город оперирует муниципальными съемными квартирами в совершенно обычных домах, рассредоточенных по всему Хельсинки, что позволяет избегать возникновения замкнутых групп жителей с низким доходом.