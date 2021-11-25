ЧП и криминал
25.11.2021, 07:45

Пропавшая в Ида-Вирумаа женщина найдена мертвой в Вильяндимаа. Возбуждено уголовное дело, два человека взяты под стражу

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Andres Putting
Пропавшую в начале ноября в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе 49-летнюю Майе полицейские нашли мертвой в среду поздно вечером в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала.

Причину смерти женщины выяснят в ходе экспертизы.

К настоящему моменту в начатом уголовном делопроизводстве трое подозреваемых, которые ранее были знакомы с Майе — 42-летний мужчина, 64-летняя женщина и 27-летний мужчина. Двое последних по ходатайству прокуратуры сейчас находятся под стражей, и процессуальные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в последний раз родственники общались с Майе 2 ноября. После этого с женщиной не удавалось связаться.

Патрули полиции проверили больницы, и все места, куда Майе могла пойти, но не нашла ее.

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