Пропавшая в Ида-Вирумаа женщина найдена мертвой в Вильяндимаа. Возбуждено уголовное дело, два человека взяты под стражу

Причину смерти женщины выяснят в ходе экспертизы.

К настоящему моменту в начатом уголовном делопроизводстве трое подозреваемых, которые ранее были знакомы с Майе — 42-летний мужчина, 64-летняя женщина и 27-летний мужчина. Двое последних по ходатайству прокуратуры сейчас находятся под стражей, и процессуальные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в последний раз родственники общались с Майе 2 ноября. После этого с женщиной не удавалось связаться.

Патрули полиции проверили больницы, и все места, куда Майе могла пойти, но не нашла ее.