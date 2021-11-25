25.11.2021, 07:45
Пропавшая в Ида-Вирумаа женщина найдена мертвой в Вильяндимаа. Возбуждено уголовное дело, два человека взяты под стражу(28)
Foto: Andres Putting
Пропавшую в начале ноября в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе 49-летнюю Майе полицейские нашли мертвой в среду поздно вечером в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала.
Причину смерти женщины выяснят в ходе экспертизы.
К настоящему моменту в начатом уголовном делопроизводстве трое подозреваемых, которые ранее были знакомы с Майе — 42-летний мужчина, 64-летняя женщина и 27-летний мужчина. Двое последних по ходатайству прокуратуры сейчас находятся под стражей, и процессуальные действия продолжаются.
Как сообщалось ранее, в последний раз родственники общались с Майе 2 ноября. После этого с женщиной не удавалось связаться.
Патрули полиции проверили больницы, и все места, куда Майе могла пойти, но не нашла ее.