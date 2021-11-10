Карантинные требования для привитых: правительство приняло важное решение

"Мы действительно обсудили [во вторник] предложение введения обязательного карантина для близкоконтактных вакцинированных членов семьи. Но решено было оставить это рекомендательной мерой. Это, конечно, означает, что в случае, если член вашей семьи оказался ковид-позитивным, лучше будет остаться дома, следить за возникновением симптомов и, конечно, получить негативный результат теста прежде, чем вернуться на работу. Но такого юридического обязательства у вакцинированных сейчас нет", — передает RusERR слова Кийка.

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что именно юридическая сторона вопроса стала главным препятствием для введения таких требований.

"Проблема заключается в юридической формулировке. Во-первых, как в данной ситуации определить членов семьи, близкоконтактных или членов домохозяйства? И, главное, как всех этих людей будет определять Департамент здоровья? Если уже сегодня ведомство обзванивает близкоконтактных с 2-3-дневным опозданием", — подчеркнула Каллас.

По словам Кийка, людям, не имеющим возможности перейти на удаленную работу, в случае заболевания внутри семьи все же стоит взять больничный лист: "Люди могут попросить семейного врача открыть такой больничный. Зависит, конечно, от сферы занятости человека. Если нет возможности удаленной работы, то открытие больничного — обоснованная мера, которая снизит риск распространения вируса в рабочем коллективе".