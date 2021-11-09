Перспективы экспорта для эстонских предприятий остаются высокими(11)
Рост экспорта в основном обеспечили три группы товаров — обработанные топливо и масла, телекоммуникационное оборудование и изделия из древесины, на долю которых пришлось 81% роста экспорта в сентябре и 75% в третьем квартале. Несмотря на такую большую долю, экспорт и без учёта этих товаров вырос на 8% в сентябре и на 13% в третьем квартале.
Несмотря на быстрый рост цен, общая конкурентоспособность Эстонии на внешних рынках не ухудшилась
Рост экспортных цен ускорился до 18% в годовом исчислении в сентябре, а в третьем квартале экспортные цены выросли в среднем на 16%. Такой быстрый рост цен сильно увеличил экспортный оборот, но даже без учёта роста цен экспорт вырос, по предварительным оценкам, примерно на 9% в сентябре и на 15% в третьем квартале. Экспортные цены быстро растут и в других странах. За последние пять лет Эстония увеличила свою долю экспорта товаров в еврозоне, а во время пандемии рост этой доли даже ускорился. Это показывает, что общая конкурентоспособность Эстонии на внешних рынках не ухудшилась.
США стали крупнейшим торговым партнёром Эстонии
Основной вклад в рост экспорта внесли США и Нидерланды, на долю которых пришлось 71% прироста в сентябре и 57% в третьем квартале. Несмотря на большую долю этих двух стран, экспорт вырос на 9% в сентябре и на 17% в третьем квартале даже без них. В то время как экспорт в Нидерланды больше всего увеличился за счёт обработанных масел, в экспорте в США преобладало телекоммуникационное оборудование, на которое приходится почти две трети экспорта в США. Доля телекоммуникационного оборудования в общем объёме экспорта товаров эстонского происхождения в США также увеличилась — в сентябре она составила 11%, а в среднем за весь третий квартал 9%. Доля США в экспорте товаров Эстонии быстро растёт. Если в третьем квартале США были вторым по величине экспортным партнёром Эстонии после Финляндии со средним показателем 14%, то в сентябре они были первыми с 16%.
Перспективы экспорта для эстонских производственных предприятий в ближайшие месяцы остаются высокими, а портфель экспортных заказов уже достиг уровня 15-летней давности (конец 2006 года). В то же время запасы готовой продукции упали до самого низкого уровня за всю историю исследования. Индекс деловой активности в еврозоне, хотя и показывает снижение с высоких уровней, всё ещё остаётся сильным. В следующем году мы ожидаем несколько более медленного роста в Европе и США, чем в этом году, но это должно продолжать поддерживать рост экспорта.
Дефицит рабочей силы и трудности с поставками ограничивают экономическую деятельность всё большего числа компаний
Однако на фоне высокого спроса усугубился дефицит рабочей силы и проблемы с поставками производственных ресурсов. В то время как доля производственных фирм, сталкивающихся с дефицитом рабочей силы, выросла до самого высокого уровня за 14 лет, доля фирм, сталкивающихся с проблемами снабжения, находится на самом высоком уровне за 23 года. Эта доля, хотя и несколько снизилась в третьем квартале, остаётся очень высокой. С одной стороны, ограничения в сфере труда и предложения, рост производственных затрат и цен на энергоносители, а с другой стороны, высокий спрос повышают инфляционные ожидания предприятий. В результате ожидания промышленных компаний по отпускным ценам в ближайшие месяцы выросли до самого высокого уровня. Однако в ситуации высокого спроса фирмы могут перекладывать повышение цен на плечи потребителей, а также — на плечи других фирм, которым они поставляют сырьё и комплектующие.