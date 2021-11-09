Финансовая комиссия поддерживает выплаты пособий для смягчения последствий роста цен на электричество

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар сказал, что для того, чтобы местные самоуправления могли использовать поступающие с торговли квотами доходы для выплаты пособий семьям, оказавшимся в тяжелых условиях после повышения цен на электричество, в находящийся в производстве проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о специальной маркировке жидкого топлива необходимо внести поправки. ”Поправки призваны включить в Закон об охране атмосферного воздуха норму, которая позволит использовать доход, полученный с торговли квотами выбросов парниковых газов, таким образом, чтобы местное самоуправление могло выполнять задачи, связанные с производством по ходатайствам о пособиях и с их выдачей”, — пояснил Сависаар. Он отметил, что поправка создает правовые основания для выплаты пособий местными самоуправлениями.

Согласно действующим поправкам к Закону об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество, с 1 мая 2020 года до 30 апреля 2022 года ставки акцизов на электричество и определенные виды топлива были снижены. ”Целью снижения ставок было смягчить влияние вызванного коронавирусом кризиса на потребителей топлива и облегчить финансовую нагрузку”, — сказал Сависаар. Он добавил, что экономика восстанавливается быстро, но также резко выросли и цены. В условиях быстро растущей инфляции создавать дополнительные поводы для повышения цен не следует.