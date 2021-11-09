ЧП и криминал
09.11.2021, 10:20

При пожаре в Силламяэ погиб пожилой мужчина

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Küünal, küünla kustumine
Foto: Argo Ingver
Сегодня в 7:49 Центр тревоги получил сообщение, что в Силламяэ в садовом товариществе "Спутник" горел одноэтажный каменный дом. В здании нашли погибшего.

Поспешившие на место спасатели провели погружение в дым. В 8:22 на место происшествия прибыл внук, который сообщил, что в доме живет его дедушка. В 8:31 спасатели нашли в здании погибшего. К 8:53 пожар был взят под контроль.

Причина возникновения пожара выясняется. В текущем году в Эстонии погиб в пожарах 31 человек, из них семь в Ида-Вирумаа.

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