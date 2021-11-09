Хроника ДТП | В волости Раэ автомобиль сбил 90-летнюю женщину

В 11:42 на улице Лийва в Курессааре неизвестный водитель сдавал назад на парковке магазина Coop и наехал на 66-летнюю женщину на велосипеде, в результате чего она упала. Водитель скрылся с места происшествия, велосипедистку доставили в Курессаарескую больницу.

В 12:52 произошло ДТП на перекрестке улицы Равила и Вильяндиского шоссе в Тарту, где 24-летний мужчина выехал на велосипеде на пешеходный переход и его сбила машина Subaru Forester, которой управляла 35-летняя женщина. Велосипедиста доставили на осмотр в Клинику Тартуского университета.

В 14:16 поступило сообщение о ДТП на 42-м километре шоссе Таллинн-Палдиски в волости Ляэне-Харью, где 50-летний мужчина на Toyota Avensis врезался в передвигавшийся перед ним и собиравшийся поворачивать направо Volkswagen Passat, которым управлял 51-летний мужчина. Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:00 поступило сообщение о ДТП около остановки "Юлейыэ" в волости Раэ, где 39-летний мужчина на Toyota Avensis сбил переходившую дорогу 90-летнюю женщину. На месте происшествия нет пешеходного перехода, обстоятельства выясняются. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:45 на улице Тынисмяэ в Таллинне 53-летний мужчина на Toyota Auris на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 49-летнюю женщину. Детали ДТП выясняются. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 в состоянии наркотического.