Под петицией против досрочного освобождения педофила-убийцы Василия Очкаленко подписалось более 3000 человек

Теперь, как сообщает Lääne Elu, инициатор сбора подписей Реэлика Эндер передаст соответствующие документы в суд и прокуратуру.

За свои совершенные в начале 90-х преступления Очкаленко был приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Сейчас у него появилась возможность ходатайствовать о досрочном освобождении, что и было им сделано. Суд рассмотрит его прошение в декабре.

Насколько известно, сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму. Также ему разрешены краткосрочные поездки, во время которых он, например, навещает своего отчима в Хаапсалу.

Местные жители крайне обеспокоены его возможным освобождением. Они боятся за себя, так и за детей, поскольку отчим Очкаленко живет всего в паре километров от местной школы.