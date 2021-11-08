08.11.2021, 17:50
Торговый центр T1 вновь выставлен на продажу, теперь за 55 млн евро(6)
Foto: Kristjan Järv
В понедельник, 8 ноября, открылась регистрация на новый аукцион по продаже торгового центра T1 Mall Of Tallinn по стартовой цене 55 млн евро.
Регистрация открыта до 30 ноября. Аукцион будет проходить с 1 декабря по 8 декабря. Чтобы участвовать в аукционе, необходимо внести залог — 100 000 евро, пишет RusERR.
Первый аукцион со стартовой ценой 85 млн евро и второй со стартовой ценой 65 млн евро провалились.
В начале июня Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1 (Peterburi tee 2).