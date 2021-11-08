08.11.2021, 17:30
Окружной суд: справка о болезни не может действовать столько же, сколько справка о вакцинации
Foto: Karl-Eerik Pink
Сегодня Таллиннский окружной суд встал на сторону правительства ЭР и аннулировал постановление административного суда, которое обязывало правительство приравнять для обратившихся в суд людей срок действия их справок о перенесенном COVID к сроку действия справок для вакцинированных.
Справка о том, что человек переболел коронавирусом, действует согласно распоряжению правительства полгода, справка о вакцинации — год. Таллиннский административный суд ранее посчитал, что справка о перенесенной болезни должна действовать столько же, сколько и справка о вакцинации. Окружной же суд посчитал, что в условиях нового и особо заразного инфекционного заболевания разумно исходить из принципа предосторожности, по которому меры по предотвращению должны снижать риск в максимально возможной степени.
По оценке суда, в рамках производства о первичной правовой защите рассмотрение противоречивых исследований и мнений на эту тему нецелесообразно и невозможно, поэтому более детально это будет сделано при рассмотрении основного заявления.