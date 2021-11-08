Сеть 5G Telia покрывает уже 100 зон по всей Эстонии — сотой точкой стал Йыхви

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, предприятие достигло такого результата менее чем за год, а это означает, что с ноября прошлого года Telia по сути каждую неделю вводила в эксплуатацию две новые базовые станции 5G.

”11 ноября нашей сети 5G исполнится один год, и это приятно отмечать, зная, что в Эстонии есть уже трехзначное число регионов и мест, где сегодня пользователи мобильных телефонов могут использовать 5G. Наша сеть 5G уже достигла большинства городов и уездных центров Эстонии, а к концу 2021 года планируем расширить покрытие сетью 5G до 140 зон. Что касается точек, которые еще откроются в этом году, то основное внимание будет уделено различным районам Харьюмаа и Таллинна, но также добавятся совершенно новые места, такие как Отепя, Тапа, Мярьямаа, Коэру, Муху и другие”, — сказал Виссе.

Telia также с нетерпением ждет первого государственного аукциона на полосу частот 3,6 ГГц, что позволит еще лучше использовать потенциал технологии 5G и предлагать ее клиентам. ”Мы ждем эту возможность с конца 2018 года”, — добавил Виссе.

По словам руководителя по технологиям Telia, введение полосы частот 3,6 ГГц позволит начать предлагать клиентам домашние услуги на основе технологии 5G, такие как домашний интернет и Telia TV, а также создавать для домашних пользователей пакеты с еще более быстрым соединением. ”Например, мы провели различные измерения с новой тестовой базовой станцией с частотой 3,6 ГГц, где скорость загрузки мобильного интернета значительно превышала сегодняшние максимальные скорости”, — сказал Виссе.

Параллельно с развитием сети 5G Telia постоянно растет число клиентов, которые ежедневно используют сеть 5G. С тех пор, как продаваемые Telia телефоны Apple и Samsung 5G получили поддержку сети Telia 5G, число активных пользователей сети 5G стремительно возросло. Количество клиентов Telia, которые стали пользоваться телефонами 5G, приближается к 50 000.