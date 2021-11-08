Аркадий Попов поддерживает ограничение массовых мероприятий и создание фонда компенсаций ущерба от вакцинации

Попов сообщил, что на данный момент в инфекционном отделении больницы занято менее 60% койко-мест: "Мы справляемся и можем помогать другим коллегам". Однако проблема заключается в интенсивной терапии третьего уровня — там все места заняты.

Также есть проблемы с нехваткой квалифицированных медсестер. На помощь приходят студенты из Тартуского университета и Таллиннской высшей школы здравоохранения. Попов отмечает, что если уровень заражения коронавирусом все же пойдет на спад, то больницы смогут справиться и с имеющимся персоналом.

По его словам, если устанавливать ограничения, то все же общегосударственные. Например, он поддерживает ограничение числа участников массовых мероприятий, чтобы люди меньше собирались вместе.

Что касается вакцинации, то он считает стратегию последних месяцев успешной, потому что есть дни, когда первую дозу вакцины получает более 2000 человек.

"Дельта-штамм агрессивен. 70% вакцинированных — не та цифра, которую мы хотели бы достичь. При иммунном статусе 85-90% и больше можно было бы говорить о коллективном иммунитете в контексте дельта-штамма", — добавил врач.

Что касается создания фонда компенсаций ущерба от вакцинации, то он поддерживает его создание: вероятность проявления серьезных побочных эффектов крайне низкая, но возможная.

"Не думаю, что подобный фонд был бы чрезмерным усилием для государства, чтобы немного снизить напряжение, и, в свою очередь, надеюсь, что это стимулирует процесс вакцинации", — объяснил Попов свою точку зрения.

Он добавил, что все же начинает брезжить свет в конце туннеля. "Новые лекарства не за горами. Вскоре коронавирус станет для нас более менее как грипп, то есть болезнью, в отношении которой есть вакцинация, профилактика и эффективное лечение", — сказал он.