Уровень бедности среди многодетных семей уменьшился, но положение родителей-одиночек ухудшилось

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. ”В прошлом году в абсолютной бедности проживали около 28 700 человек, что хоть и несколько меньше, чем в предыдущем году, но учитывая, что из расчета состава домохозяйства этих людей их месячный доход был меньше 220 евро, этот показатель, безусловно, мог бы снизиться еще”, — сказала Мюйрсоо.

Уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве. В относительной бедности в 2020 году проживали 270 800 человек, чей месячный доход с учетом состава домохозяйства был меньше 631 евро. ”Образно говоря, человек, проживающий в относительной бедности, может вполне хорошо зарабатывать, но поскольку у других вокруг доход еще больше, возникает неравенство. В показателе относительной бедности также заметно небольшое снижение, но изменение все же минимальное и в сравнении с предыдущими годами показатель остается, скорее, на прежнем уровне”, — прокомментировала Мюйрсоо.

В сравнении c 2019 годом показатель относительной и абсолютной бедности снизился среди пар с тремя и более детьми и среди молодежи (18–24-летних), а увеличился среди родителей-одиночек. ”Самым высоким показатель относительной бедности был в группе проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше. Однако самое большое изменение произошло среди родителей-одиночек — число проживающих в относительной бедности за год увеличилось на десятую часть. Уровень абсолютной бедности был по-прежнему самым высоким среди безработных”, — уточнила Мюйрсоо.

Показатель относительной бедности был самым высоким в Ида-Вируском уезде (31,4%), Выруском (30%) и Валгаском (29,3%) уездах, а самым низким — в Харьюском уезде (16,5%), Тартуском (18,8%) и Ляэне-Вируском (19,5%) уездах. Показатель абсолютной бедности был самым высоким в Южной Эстонии (2,5%) и самым низким — в Западной Эстонии (1,4%).