08.11.2021, 09:10
ГРАФИК | Эстония больше не возглавляет топ всемирного заражения COVID-19. В "лидеры" вырвалась другая европейская страна
Foto: Argo Ingver
Почти что целую неделю Эстония лидировала в мировом топе заражения коронавирусом, пока в воскресенье ее не опередила другая европейская страна — Словения.
Согласно данным Our World in Data, показатель среднего дневного числа заражений коронавирусом на миллион жителей за последние семь дней в Эстонии понизился с 1371 до 1299.
Таким образом в воскресенье, согласно официальной статистике, Эстонию обошла Словения, где этот показатель теперь составляет 1338. В ТОП-8 входят также Барбадос, Грузия, Литва, Латвия, Хорватия и Черногория.