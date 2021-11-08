Новости Эстонии
08.11.2021, 08:30

Ограничения работают? Число случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 7%

 
Uuest nädalast ei piisa enam lihtsalt suu ja nina katmisest, vaid kanda tuleb meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski.
Uuest nädalast ei piisa enam lihtsalt suu ja nina katmisest, vaid kanda tuleb meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski.

Andres Putting

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 7% в недельном сравнении, передает rus.err.ee.

С 1 по 7 ноября в Эстонии были выявлены 11 144 новых случая заражения — на 7,6% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 12 069 человек. Тогда речь шла о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта, когда заразились 10604 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1736 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 1615 неделей ранее. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 572 пациента с коронавирусом. Эксперты Департамента здоровья не исключают, что уже к середине ноября их число может увеличиться до 700.

По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа — 3262 случая на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа (859 случаев). В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 7 ноября составляла 1491 случай.