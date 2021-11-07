В Таллинне на вакцинацию на дому зарегистрировались уже 180 человек

”Услуга вакцинирования на дому предназначена, в первую очередь, тем, кто по разным причинам не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — До настоящего времени услугу заказывали, в основном, пожилые люди, а также люди, имеющие проблемы с передвижением. Поначалу планировалось, что работать будут две бригады, но интерес населения настолько высок, что мы взвешиваем возможность привлечения и третьей бригады медиков”.

О желании привиться на дому можно сообщить по телефону 666 2727. Звонки принимают в рабочее время с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Две бригады медиков приступят к работе 8 ноября и будут вакцинировать горожан по будням с 9 до 18 часов.

В назначенное время медицинские работники нанесут визит на дом, проконсультируют, введут прививку и останутся еще на 15 минут для наблюдения за пациентом. Медсестра на месте будет также определять, сможет ли пациент самостоятельно отправиться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же для введения следующей дозы человеку вновь понадобится услуга вакцинирования на дому. Вакцинирование на дому проводит предприятие Confido.

Получить первую и вторую прививку от COVID-19 могут лица, достигшие 12-летнего возраста. Предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). Все желающие могут получить бустерную дозу не ранее чем спустя полгода с момента введения последней дозы вакцины, вне зависимости от того, каким препаратом был пройден курс вакцинации. В качестве бустерной дозы используется вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax (Moderna).

До 9 ноября также открыты пункты консультирования и вакцинации в трех районах города:

В Хааберсти палатка, в которой можно получить консультацию и прививку от коронавируса, расположена на парковке Maxima XXX по адресу Эхитаяте теэ, 148. Пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.