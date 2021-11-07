07.11.2021, 09:10
Россиянки выиграли главный теннисный трофей
Фото: Scanpix
Сборная России обыграла команду Швейцарии в финальном матче женского теннисного турнира ”Кубок Билли Джин Кинг”.
В первом матче финала Дарья Касаткина переиграла Хиль Белен Тайхман — 6:2, 6:4.
Во втором матче за сборную России должна была выступать Анастасия Павлюченкова, но она снялась из-за травмы. Заменившая ее Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.
Соревнования, которые проходили в Чехии, раньше назывались Кубок Федерации. Это аналог мужского Кубка Дэвиса.