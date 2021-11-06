Из-за ошибки британцев эстонские солдаты в Мали открыли огонь по союзникам

"Эстонское подразделение находилось на посту охраны. В сторону поста двигалось транспортное средство, у которого отсутствовали необходимые для передвижения документация и разрешение и которое не идентифицировалась как транспортное средство союзников. Эстонцы отреагировали согласно правилам военной охраны, чтобы обеспечить безопасность служащих на базе солдат Эстонии и союзников", — сказал капитан Сил обороны Таави Каротамм.