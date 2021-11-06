Первая неделя экспресс-тестирования: в среднем положительный результат получили по два ученика на школу
На опрос Министерства образования и науки ответила 431 школа по всей Эстонии, или 83,4% всех общеобразовательных школ. В школах, ответивших на опрос, 799 учеников и 102 сотрудника получили положительный результат экспресс-теста. В среднем положительный результат получили по 2 ученика на каждую школу. В 184 школах положительных результатов теста не было.
По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, первая неделя экспресс-тестирования прошла гладко и превзошла все ожидания. "Я хотела бы поблагодарить все школы, которые помогают выявлять вирус путем экспресс-тестирования, тем самым предотвращая возникновение новых школьных очагов заражения и позволяя продолжать контактное обучение", — сказала министр Керсна. "Большое спасибо также родителям, которые проявили понимание в этой сложной ситуации и внесли свой вклад в успех экспресс-тестирования. Регулярное экспресс-тестирование сделало школьную среду более безопасной для всех — для учителей, учеников и родителей, которые могут отправлять своих детей в школу со спокойным сердцем", — добавила министр.
Министр подчеркнула, что регулярное проведение экспресс-тестирования позволяет школам оставаться открытыми и позволяет проводить обучение в безопасной для всех среде. "Школы дали в целом положительные отзывы о тестировании. По данным нашего исследования, в 58 школах не было ни одного ученика, отказавшегося от экспресс-теста, а отказавшихся учеников по всей выборке было в среднем 8%, — пояснила министр. — Было также отмечено, что, хотя в начале тестирования было много беспокойства и путаницы, на самом деле с каждым разом тестирование проходило все более гладко и быстро, и в отзывах школы говорили, что экспресс-тестирование должно продолжаться." Министр добавила, что школы также ценят возможность организовать экспресс-тестирование на дому.
В ноябре в школах были введены экспресс-тесты на антиген, которые дети делают сами под руководством учителя. Мазок берется из передней части ноздри. В пятницу Министерство образования и науки разослало во все общеобразовательные школы Эстонии анкету, чтобы выяснить, как прошла первая неделя тестирования.
Исследование показало, что в среднем в школах тестирование прошли 77% всех учеников и 88% сотрудников. Самый низкий уровень тестирования был в Ида-Вирумаа и Пярнумаа, где многие школы сейчас на дистанционном обучении. Наибольшая доля сделанных экспресс-тестов была в школах Сааремаа, Тартумаа и Йыгевамаа.
Из школ, ответивших на опрос, тестирование совсем не проводилось в 8 школах (2% респондентов) — в основном в Пярнуском уезде. Тестирование проводилось один раз в 19 школах (4%), два раза в 158 школах (37%), три раза в 243 школах (56%) и более трех раз в трех школах.
В нескольких школах частота тестирования варьировалась между классами; или, например, ученики проходили тестирование три раза, а персонал — два раза. В школах, где ученики проходили тестирование более трех раз, дополнительные тесты проводились для учеников, которые ездили на экскурсию. Данные включают информацию о тестировании как в школе, так и дома, и основаны на ответах, предоставленных школами.
Министерство образования и науки продолжит использовать текущую модель тестирования до следующей недели, а затем примет решение о дальнейшей организации экспресс-тестирования в зависимости от ситуации.
Более подробную информацию об экспресс-тестировании в школах можно найти на сайте министерства.