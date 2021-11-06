Первая неделя экспресс-тестирования: в среднем положительный результат получили по два ученика на школу

На опрос Министерства образования и науки ответила 431 школа по всей Эстонии, или 83,4% всех общеобразовательных школ. В школах, ответивших на опрос, 799 учеников и 102 сотрудника получили положительный результат экспресс-теста. В среднем положительный результат получили по 2 ученика на каждую школу. В 184 школах положительных результатов теста не было.

По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, первая неделя экспресс-тестирования прошла гладко и превзошла все ожидания. "Я хотела бы поблагодарить все школы, которые помогают выявлять вирус путем экспресс-тестирования, тем самым предотвращая возникновение новых школьных очагов заражения и позволяя продолжать контактное обучение", — сказала министр Керсна. "Большое спасибо также родителям, которые проявили понимание в этой сложной ситуации и внесли свой вклад в успех экспресс-тестирования. Регулярное экспресс-тестирование сделало школьную среду более безопасной для всех — для учителей, учеников и родителей, которые могут отправлять своих детей в школу со спокойным сердцем", — добавила министр.

Министр подчеркнула, что регулярное проведение экспресс-тестирования позволяет школам оставаться открытыми и позволяет проводить обучение в безопасной для всех среде. "Школы дали в целом положительные отзывы о тестировании. По данным нашего исследования, в 58 школах не было ни одного ученика, отказавшегося от экспресс-теста, а отказавшихся учеников по всей выборке было в среднем 8%, — пояснила министр. — Было также отмечено, что, хотя в начале тестирования было много беспокойства и путаницы, на самом деле с каждым разом тестирование проходило все более гладко и быстро, и в отзывах школы говорили, что экспресс-тестирование должно продолжаться." Министр добавила, что школы также ценят возможность организовать экспресс-тестирование на дому.