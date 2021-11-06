В пятницу в Таллинне сбили трех пешеходов, в ДТП на шоссе пострадала 14-летняя девушка

5 ноября в 17:35 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Гонсиори и Лаулупео, где 55-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai совершила поворот налево и наехала на пересекавших дорогу по пешеходному переходу пешеходов, 33-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. Мужчину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 22:01 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Пальяссааре теэ, 31, где неизвестный автомобиль наехал на пешехода, 54-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Всех свидетелей просят связаться по телефону полиции 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Помимо этого в пятницу в 08:18 произошло ДТП в Ляэнемаа, в волости Ляэне-Нигула в месте пересечения дорог Таэбла-Кулламаа и Ридала-Нигула, где 38-летняя женщина на автомобиле Nissan Leaf выехала с второстепенной дороги перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Audi Q5, которым управлял 53-летний мужчина. Скорая помощь на месте оказала первую помощь обоим водителям.

В 23:17 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Ляэне-Харью на 25-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна, где 19-летний мужчина потерял управление автомобилем Peugeot 307 и вылетел с дороги. Находившуюся в машине пассажирку, 14-летнюю девушку, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.