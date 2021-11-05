Регион с рекордной заболеваемостью просит правительство закрыть страну на замок
Персонала в больницах не хватает, то же самое со спасателями. Например, в Пылваском доме по уходу на 37 клиентов всего три сиделки, так как остальные больны коронавирусом. Похожая ситуация в Пылваской больнице.
Сейчас в Пылвамаа заболеваемость составляет 2722,4 человек на 100 000 жителей против среднего по Эстонии показателя в 1659,4.
"Количество заболевших велико как никогда ранее, и в свете действующих сейчас ограничений нет надежды на скорое исправление ситуации. У нас нет границ между уездами. Также между Пылвамаа и другими регионами нет ни воды, ни болот. Те, у кого еще сегодня все более или менее нормально, завтра окажутся в беде”, — предупреждает комиссия и призывает правительство установить более жесткие меры для всей страны.
”Только полное закрытие общества поможет сгладить нынешнюю кризисную ситуацию”, — уверены в комиссии.