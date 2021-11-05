Молодежь Ида-Вирумаа призывает сверстников участвовать в первом в Эстонии климатическом собрании(12)
Среди всех зарегистрировавшихся алгоритм выберет до 40 человек, которые примут участие в мероприятии и представят голос молодежи региона по поводу перехода на климатически дружелюбное будущее. В результате встреч с учеными, экспертами и представителями различных групп интересов молодежь сформулирует свои предложения уже в этом году. Собранные предложения будут переданы Министерству финансов и Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Зарегистрироваться на участие в Климатическом собрании можно по ссылке kliimamuutused.ee/kliimakogu до 7 ноября включительно. Мероприятие состоится на эстонском и русском языках.
К организации климатического собрания привлечены 9 климатических послов, которые не могут участвовать в мероприятии как непосредственные участники, но которые считают важным, чтобы голос молодежи был бы хорошо слышен при формировании климатически дружелюбного будущего. Климатический посол Мелани Линдберг из Кивиыли призывает сверстников зарегистрироваться. ”Для каждого получившего приглашение молодого человека из Ида-Вирумаа участие в климатическом собрании может стать возможностью внести свой вклад в собственный кругозор, культуру молодежных дебатов, развитие своего родного края и в более широком плане — в обуздание климатических изменений. Это место, где желают слышать голос молодежи и учитывать его при формировании будущего региона”, — пояснил Линдберг.
”Ида-Вирумаа — самый крупный производитель энергии в Эстонии, но также и уезд с самым большим экологическим следом”, — считает другой климатический посол Сиймон Хярм из Нарвы. ”Климатические изменения — это важная и интересная для меня тема, и я также ищу способы, как помочь в пределах своих возможностей и компетенций. В данный момент в мои компетенции в качестве климатического посла является вдохновить молодежь Ида-Вирумаа, которая получила приглашение на участие в мероприятии, зарегистрироваться в качестве участников, потому что все сделанные молодежью предложения поступят на стол тех, кто принимает решения. Сейчас самое время проявить активность и зарегистрироваться!” — призывает Хярм.
Приглашение на участие в климатическом собрании в результате случайной выборки получило более 3000 молодых людей в Ида-Вирумаа в возрасте 16-29 лет, то есть приблизительно 23% от всей молодежи в регионе. Всех, кто получил приглашение, просят зарегистрироваться на сайте kliimamuutused.ee/kliimakogu. Среди всех зарегистрировавшихся алгоритм выберет до 40 человек, которые сформируют представительское собрание всей молодежи Ида-Вирумаа и выскажут свои мнения и предложения в рамках климатического собрания. Всем вошедшим в климатическое собрание участникам будет выслано отдельное письмо с дополнительной информацией. Климатический совет организуют Эстонский фонд природы и ”Зеленый тигр”.