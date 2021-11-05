Молодежь Ида-Вирумаа призывает сверстников участвовать в первом в Эстонии климатическом собрании

Среди всех зарегистрировавшихся алгоритм выберет до 40 человек, которые примут участие в мероприятии и представят голос молодежи региона по поводу перехода на климатически дружелюбное будущее. В результате встреч с учеными, экспертами и представителями различных групп интересов молодежь сформулирует свои предложения уже в этом году. Собранные предложения будут переданы Министерству финансов и Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Зарегистрироваться на участие в Климатическом собрании можно по ссылке kliimamuutused.ee/kliimakogu до 7 ноября включительно. Мероприятие состоится на эстонском и русском языках.

К организации климатического собрания привлечены 9 климатических послов, которые не могут участвовать в мероприятии как непосредственные участники, но которые считают важным, чтобы голос молодежи был бы хорошо слышен при формировании климатически дружелюбного будущего. Климатический посол Мелани Линдберг из Кивиыли призывает сверстников зарегистрироваться. ”Для каждого получившего приглашение молодого человека из Ида-Вирумаа участие в климатическом собрании может стать возможностью внести свой вклад в собственный кругозор, культуру молодежных дебатов, развитие своего родного края и в более широком плане — в обуздание климатических изменений. Это место, где желают слышать голос молодежи и учитывать его при формировании будущего региона”, — пояснил Линдберг.