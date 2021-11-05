Военная техника на дорогах: эстонский батальон возвращается с учений в Латвии

”Учения были изматывающими. Подразделения прибыли на позиции вечером, после чего они развернулись в оборонительные порядки. Ночь напролет солдаты строили укрепления, затем целый день отражали атаки условного противника, чтобы впоследствии самим перейти к активным действиям. На протяжении всей операции они демонстрировали здоровую агрессивность, настрой и здравый смысл”, — похвалил своих подчиненных командир Скаутского батальона подполковник Ээро Айя.

Ключевую роль в маневрах сыграла координация действий между соединениями, что позволило подразделениям успешно выполнить поставленные задачи и провести боевые стрельбы, отметил начальник группы планирования учений лейтенант Карл-Мартин Саавер.

Сегодня, 5 ноября, участники учений ”Железный щит” возвращаются в место постоянной дислокации по маршруту Икла — Пярну — Тапа. Скорость движения военных коллон, каждая из которых может насчитывать до 15 единиц техники, ограничена 70 км/ч.

Учения ”Железный щит” проводятся с 2005 года — это итоговые маневры Скаутского батальона, которые подводят черту под очередным циклом подготовки подразделения. Соединение входит в состав 1-й пехотной бригады и комплектуется преимущественно кадровыми военными.