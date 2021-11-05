Куда специалисты в области инвестиций могли бы вложить 100 000 евро?

Если люди в основном инвестируют в акции, облигации и недвижимость, то куда профессионалы в области инвестиций могли бы вложить 100 000 евро свободных денег?

Главный экономист Luminor Тыну Пальм сказал, что он рекомендовал бы молодому человеку инвестировать 100 000 евро в образование и предпринимательство. "Будь то программирование, какая-то отрасль инженерии или другие навыки, скажем, в области культуры, которые значительно увеличат доход. Тогда появится избыток денег, которые можно будет вложить в недвижимость и акции".

По мнению Пальма, такое вливание денег в образование может помочь людям перейти в быстрорастущие предприятия, где собрано множество талантов, и, работая в команде, поймать хороший ветер в паруса. "Эстонии нужны умные люди и предпринимательский дух. Оттачивая мастерство и предпринимательство, подлинным примером которого являются новые стартапы, можно найти массу талантливых людей, с которыми легче построить действительно хорошую бизнес-идею, призванную улучшить мир", — говорит главный экономист Luminor.

На самом деле, Пальм назвал своей лучшей инвестицией финансирование фильма, снятого группой школьников. "Слова, произнесённые в фильме норвежским актёром о проблемах, стоящих перед человечеством в будущем, были удивительными, а точнее, шокирующе новаторскими. Наблюдая за монтажом фильма со стороны, я сразу почувствовал, что эти инвестиции в творчество молодых людей окупились, как только эти слова попали в цель", — сказал Пальм.

Всегда стоит инвестировать в следующее поколение, включая образование молодых людей, потому что они определяют будущее. "Предпринимателям нужна всё более квалифицированная рабочая сила, чтобы переломить ситуацию в "зелёной" экономике. Это немыслимо без постоянных инвестиций в образование. Без историй успеха бизнеса не будет процветания, включая рост доходов", — сказал Пальм.