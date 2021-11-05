05.11.2021, 10:50
КАРТА | Содержание коронавируса в сточных водах равномерно высокое по всей Эстонии
Foto: Anni Õnneleid
Согласно мониторингу сточных вод от Тартуского университета, на этой неделе коронавирус настолько широко распространился по всей Эстонии, что различий по уездам уже не наблюдается — содержание коронавируса высокое по всей Эстонии.
Руководитель мониторинга, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон говорит, что ситуация одинаково плохая по всей Эстонии.
По состоянию на эту неделю в Эстонии нет ни одного региона, где нет коронавируса. Тем временем большое содержание коронавируса находят и в сточных водах сравнительно небольших поселений, что указывает на то, что распространение вируса не подвластно контролю.
Мониторинг показал, что вирус активно распространился на Сааремаа и Хийумаа, где долгое время его находили лишь в малых количествах. На карте отсутствуют данные из Пярну, так как в сточных водах города было слишком много других веществ, которые мешали анализу.