КАРТА | Содержание коронавируса в сточных водах равномерно высокое по всей Эстонии

Руководитель мониторинга, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон говорит, что ситуация одинаково плохая по всей Эстонии.

По состоянию на эту неделю в Эстонии нет ни одного региона, где нет коронавируса. Тем временем большое содержание коронавируса находят и в сточных водах сравнительно небольших поселений, что указывает на то, что распространение вируса не подвластно контролю.

Мониторинг показал, что вирус активно распространился на Сааремаа и Хийумаа, где долгое время его находили лишь в малых количествах. На карте отсутствуют данные из Пярну, так как в сточных водах города было слишком много других веществ, которые мешали анализу.