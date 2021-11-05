ОПРОС | 56% граждан Эстонии считают, что Кая Каллас не справляется со своей работой

Также в ходе опроса 50% респондентов посчитали, что свою работу "очень плохо" или "довольно плохо" выполняет все правительство. При этом 39% избирателей посчитали, что свои обязанности кабмин выполняет "очень хорошо" или "скорее хорошо". Еще 11% не смогли дать оценку.