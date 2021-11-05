05.11.2021, 07:50
ОПРОС | 56% граждан Эстонии считают, что Кая Каллас не справляется со своей работой(7)
Foto: Margus Pahv
В Эстонии 56% избирателей считают, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) не справляется со своей работой, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного фирмой Norstat с 27 октября по 2 ноября.
Позитивно оценили действия Каллас на посту премьера 28% респондентов, а еще 17% затруднились дать оценку, передает rus.err.ee.
Также в ходе опроса 50% респондентов посчитали, что свою работу "очень плохо" или "довольно плохо" выполняет все правительство. При этом 39% избирателей посчитали, что свои обязанности кабмин выполняет "очень хорошо" или "скорее хорошо". Еще 11% не смогли дать оценку.
В опросе участвовали около 1000 граждан Эстонии.