Покинувший EKRE депутат Таллиннского горсобрания: центристы сделали мне предложение

Политик сообщила Delfi, что центристы были не единственными, кто сделал ей предложение о сотрудничестве.

По словам Реммак-Грассманн, первыми ее позвала в свои ряды партия "Отечество" (Isamaa). Помимо центристов, которым для единовластия в Таллинне не хватает всего двух голосов, к депутату подъезжала и Партия реформ.

"Всем ответила, что я сейчас не буду принимать никаких решений. Я вышла из партии не дла того, чтобы сразу же пойти к кому-то другому", — сказала беспартийный депутат.

"Они обе предложили, чтобы я сидела вместе с ними", — сказала Реммак-Грассманн о Центристской партии и Партии реформ. Она добавила, что начнет работу в горсобрании как внефракционный депутат. "Пару месяцев никаких решений принимать не буду".