04.11.2021, 19:23
Покинувший EKRE депутат Таллиннского горсобрания: центристы сделали мне предложение(19)
Priit Simson
Избранная по списку Эстонской консервативной народной партии в Таллиннское горсобрание Кайрет Реммак-Грассманн вышла из EKRE, так как сочла поддержку партией протестов ковид-диссидентов безответственной. Как выясняется, ей уже поступают предложения от различных политических сил.
Политик сообщила Delfi, что центристы были не единственными, кто сделал ей предложение о сотрудничестве.
По словам Реммак-Грассманн, первыми ее позвала в свои ряды партия "Отечество" (Isamaa). Помимо центристов, которым для единовластия в Таллинне не хватает всего двух голосов, к депутату подъезжала и Партия реформ.
"Всем ответила, что я сейчас не буду принимать никаких решений. Я вышла из партии не дла того, чтобы сразу же пойти к кому-то другому", — сказала беспартийный депутат.
"Они обе предложили, чтобы я сидела вместе с ними", — сказала Реммак-Грассманн о Центристской партии и Партии реформ. Она добавила, что начнет работу в горсобрании как внефракционный депутат. "Пару месяцев никаких решений принимать не буду".