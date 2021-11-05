ОПРОС | Почти 50% жителей Эстонии увеличили количество покупок в интернет-магазинах за последние шесть месяцев

"Недавнее исследование интернет-торговли показало, что за последние шесть месяцев 47% жителей Эстонии стали больше покупать через интернет. Наиболее предпочтительными являются местные интернет-магазины, а самые популярные группы товаров — это бытовая техника (25%), одежда (23%) и косметические товары (12%)”, — сказала Трийн Пармсоо, руководитель отдела по работе с клиентами Itella Estonia OÜ.

Опрос показал, что на выбор того или иного интернет-магазина влияет подробное описание товара с качественными фотографиями, хорошим ассортиментом и доступной ценой. "Похоже, жители Эстонии уже являются опытными покупателями в интернете, 91% всех респондентов ответили, что не планируют возвращать купленный товар. Это означает, что люди выбирают наиболее предпочтительные магазины, где они знают, что заказанные товары имеют высокое качество и подходят им”, — говорит Пармсоо. Она добавила, что бесплатный транспорт и быстрая доставка по-прежнему являются мотиваторами для покупки.

Для получения посылки 71% респондентов предпочитают посылочный автомат. Далее следует курьерская служба, которую предпочитает пятая часть респондентов. "Большая часть ответивших предпочитают получать товары в посылочном автомате недалеко от дома, потому что получение посылки можно легко связать с походом в магазин. Причем, среди опрошенных, чаще всего пользуются посылочными автоматами жители Эстонии. Финны, латыши, литовцы в этом вопросе отстают”, — пояснила Пармсоо и добавила, что по сравнению с прошлым годом предпочтение посылочных автоматов среди жителей Эстонии снизилось на два процентных пункта, а популярность курьерской службы выросла на восемь процентных пунктов.

"Популярность курьерской службы выросла в основном из-за коронавирусного кризиса, поскольку все больше времени проводится дома и продукты питания, а также более крупные товары заказываются через курьера”, — говорит Пармсоо.