Долгожданный новый смартфон Huawei: что в нем особенного?
Потребности людей по части технологий и их ожидания по эстетичному виду смарт-устройств часто меняются, поэтому технологические компании постоянно улучшают свои продукты. Это справедливо и в отношении телефонов, хотя создать смартфон, отвечающий ожиданиям всех пользователей, гораздо сложнее. В первую очередь это связано с желанием людей пользоваться купленным устройством долгие годы.
Выходящий на рынок новый смартфон nova 9 предназначен именно для тех пользователей, которым нужны не только все функции в одном устройстве, но и долгосрочная и надежная работа смартфона. Ниже мы раскрываем некоторые особенности этой модели, которые выделяют ее из ряда других.
Пять камер в одном телефоне
Сегодня камера смартфона — это одна из самых важных функций и технических характеристик устройства, поэтому производители уделяют все больше внимания именно этому параметру при каждом обновлении. Новая система камер Ultra Vision в nova 9 включает в себя 5 объективов — четыре на задней крышке и один спереди. Основная камера оснащена матрицей на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. В новой модели смартфона Huawei также есть макрообъектив на 2 Мп и объектив с функцией измерения глубины резкости на 2 Мп, что позволяет снимать не только классные фотопортреты, но и получать качественный эффект размытия фона. Поскольку селфи по-прежнему является чрезвычайно важным аспектом почти для всех пользователей смартфонов, то в новой модели nova 9 была добавлена камера с матрицей 32 Мп, чтобы гарантировать отличные автопортреты.
Весьма сильной стороной модели nova 9 являются возможности высококачественной видеосъемки и получение видео качества 4K. Технология стабилизации изображения AIS также улучшает качество съемки на телефоне, обеспечивая четкость видеокадров. Кроме того, телефон хорошо снимает в темноте — достаточно включить Super Night Mode для ночной фотосъемки.
Более мощный
Nova 9 с современными и мощными функциями привлекает внимание не только любителей фотографии, но и продвинутых пользователей, которые ищут развлечений на поле виртуальной реальности. Телефоны серии nova оснащены мощным процессором Snapdragon 778G и 8 Гб оперативной памяти, что делает загрузку и использование самого разного контента быстрыми и удобными. Экран, отвечающий самым высоким стандартам разрешения, также поможет вам наслаждаться новыми играми на вашем телефоне — экран телефона имеет частоту обновления 120 Гц и поддерживает до 1,07 миллиарда цветов. Кроме того, в телефоне есть обновленная система охлаждения, которая делает устройство более надежным.
Исключительный дизайн
Телефон все чаще становится не только рабочим инструментом, но и аксессуаром, эстетика которого имеет большое значение. Nova 9 выглядит по-особенному благодаря блестящей и светоотражающей задней панели, что выделяет смартфон среди других. Цвет самого телефона на эстонском рынке можно выбрать из двух вариантов — черный или голубой. Стильности телефону придает и удачно расположенный блок камер на задней панели телефона, а также тонкий и сверхлегкий корпус телефона весом всего 175 г.
Надежный аккумулятор
Поскольку сегодня средний пользователь использует телефон как минимум пару часов в день, то важным фактором является длительность работы аккумулятора устройства — увы, но устройство с пустой батареей бесполезно, а иногда даже является серьезной преградой в нашей повседневной деятельности.
Nova 9 имеет мощный аккумулятор на 4300 миллиампер-часов (мАч), а также функцию быстрой зарядки, что означает возможность заряда батареи телефона всего за 38 минут. Именно в этом показателе новая модель телефона является особенной на рынке, на который она выходит с ясной целью прийти всерьез и надолго ко многим пользователям.