Долгожданный новый смартфон Huawei: что в нем особенного?

Потребности людей по части технологий и их ожидания по эстетичному виду смарт-устройств часто меняются, поэтому технологические компании постоянно улучшают свои продукты. Это справедливо и в отношении телефонов, хотя создать смартфон, отвечающий ожиданиям всех пользователей, гораздо сложнее. В первую очередь это связано с желанием людей пользоваться купленным устройством долгие годы.

Выходящий на рынок новый смартфон nova 9 предназначен именно для тех пользователей, которым нужны не только все функции в одном устройстве, но и долгосрочная и надежная работа смартфона. Ниже мы раскрываем некоторые особенности этой модели, которые выделяют ее из ряда других.

Пять камер в одном телефоне

Сегодня камера смартфона — это одна из самых важных функций и технических характеристик устройства, поэтому производители уделяют все больше внимания именно этому параметру при каждом обновлении. Новая система камер Ultra Vision в nova 9 включает в себя 5 объективов — четыре на задней крышке и один спереди. Основная камера оснащена матрицей на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. В новой модели смартфона Huawei также есть макрообъектив на 2 Мп и объектив с функцией измерения глубины резкости на 2 Мп, что позволяет снимать не только классные фотопортреты, но и получать качественный эффект размытия фона. Поскольку селфи по-прежнему является чрезвычайно важным аспектом почти для всех пользователей смартфонов, то в новой модели nova 9 была добавлена камера с матрицей 32 Мп, чтобы гарантировать отличные автопортреты.

Весьма сильной стороной модели nova 9 являются возможности высококачественной видеосъемки и получение видео качества 4K. Технология стабилизации изображения AIS также улучшает качество съемки на телефоне, обеспечивая четкость видеокадров. Кроме того, телефон хорошо снимает в темноте — достаточно включить Super Night Mode для ночной фотосъемки.

Более мощный