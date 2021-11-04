Кая Каллас: локдауна общество уже не выдержит

”В третьей волне достаточно много людей, которые ведут себя ответственно. Остались [невакцинированными] те, кто против вакцинации или сомневаются, поэтому последнее усилие дается с трудом”, — заявила Каллас.

Она отметила, что введения локдауна исключать нельзя, но необходимо сделать все, чтобы избежать этого. ”Исключать [локдауна] нельзя. Но мы пытаемся сделать все, чтобы избежать полного закрытия. Опять же, я много разговариваю с премьер-министрами других стран и никто сейчас не знает, что правильно, а что нет. Один премьер-министр говорит, что это не только кризис медицины, но и всего общества в целом и нельзя ничего закрывать. Другой, наоборот, видит выход в закрытии. Но одна вещь, в которой уверены все, это то, что, если в стране высокий уровень вакцинации, то общество просто больше не выдержит полного закрытия. Все устали от этого вируса”.

”Абсурдность ситуации заключается в том, что у нас имеются так называемые борцы за свободу, из-за которых мы лишены этой самой свободы, которая есть в Северных странах. Там такого противодействия со стороны оппозиции не наблюдается. Это не политический кризис, это кризис здравоохранения, поэтому там этим занимаются сообща. Оппозиция также призывает к вакцинации и соблюдению ограничений. К сожалению, у нас не так, и нам приходится с этим справляться”.

Каллас рассказала, что с августа правительство тесно сотрудничает с учеными-бихевиористами. Сейчас у нас остались противники вакцинации или сомневающиеся. По словам ученых, методы запугивания на сомневающихся не действуют, к ним необходимо применять основанный на эмпатии подход. При этом, подчеркнула Каллас, у нас внедрены и более жесткие меры. Больше всего на сомневающихся могут повлиять люди с медицинским образованием. ”Политики здесь, скорее, играют, наоборот, роль красной тряпки и вызывают противоположный эффект”, — отметила премьер.

На вопрос о том, не думала ли она об отставке, Каллас ответила, что, конечно же, думала, и сыронизировала, что, если она уйдет, то Мартин Хельме сможет сформировать правительство и направить Эстонию в верное русло.