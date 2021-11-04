ГРАФИКИ | На вершине пятый день подряд: Эстония лидирует в трех всемирных топах заражения коронавирусом

За Эстонией следует британская территория Ангилья, а затем идет Латвия. Если в воскресенье показатель Эстонии был лишь на 1 выше, чем у нашего южного соседа, то за последние семь дней в Эстонии на каждых 100 000 человек в день заражались на 20 человек больше, чем в Латвии.

Похожую ситуацию отражают и данные Worldometer по заражению на миллион человек за семь дней. Эстонию опережают лишь Фарерские и Каймановы острова. Так как это датская и британская территория соответственно, то значит Эстония возглавляет и этот топ.

Составленный оксфордскими исследователями топ Our World in Data также ставит Эстонию на первое место. В этом топе рассматривается среднее заражение за семь дней на миллион человек.