Сегодня истребители НАТО на малых высотах пролетят над Эстонией

Программа тренировки затрагивает восточную и южную часть Эстонии. Ее выполнение намечено на промежуток между 14:30 и 16:30. При этом полеты истребителей будут проходить на малых высотах, но не ниже 152 метров.

По возможности самолеты постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.