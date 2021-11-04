При езде на электросамокате можно угодить в больницу по простой причине, о которой многие не задумываются

В 11:53 произошло ДТП на съезде с Филтри теэ на Петербури теэ в Таллинне, когда 80-летний мужчина на Peugeot 2008 совершал обгон и столкнулся с передвигавшимся по встречной полосе BMW530D, которым управляла 38-летняя женщина. Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные детали ДТП выясняются.

В 12:43 на улице Лилле в Таллинне 24-летний мужчина ехал на электросамокате, когда у самоката села батарея. В результате этого колеса заблокировались, а мужчина свалился с самоката. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:49 произошло ДТП на 26 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где 70-летний мужчина на Opel Zafira отклонился влево и врезался в столб линий электропередач. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.