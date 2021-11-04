Чистая прибыль Merko Ehitus за девять месяцев превысила 15 млн евро

”Ситуация на рынке генеральных подрядов в строительстве по-прежнему исключительно сложная в связи с проблемами в глобальных цепочках поставок, кроме того, произошёл резкий скачок цен на материалы и царит большая нехватка квалифицированной рабочей силы. Риск того, что строительный объект не будет сдан в установленный срок и что будет трудно удержаться в рамках бюджета, очень велик, и, к сожалению, на некоторых объектах мы, вероятно, столкнёмся с его реализацией. На рынке сейчас меньше новых объектов и реальных заказов, так как заказчики не успели адаптироваться к произошедшим на рынке строительства изменениям и подорожавшему строительству. С этими проблемами мы лучше справляемся в сфере девелопмента многоквартирного жилья, где мы в большей степени контролируем процессы девелопмента и строительства”, — прокомментировал сферу строительных услуг председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.